Gurugram News: कचरे के बाद अब फेंके जा रहे मृत पशु

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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। दिल्ली-जयपुर हाईवे के पास मानेसर की अरावली घाटी में गंदगी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि अरावली क्षेत्र में पहले से ही कूड़ा फेंका जा रहा था लेकिन अब यहां मृत जानवर भी फेंके जाने लगे हैं। इससे आसपास रहने वाले और यहां से गुजरने वालों को परेशानी हो रही है।स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब अरावली क्षेत्र में मृत जानवरों का फेंका जा रहा है। पहले भी रात के समय इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। कुछ समय से यह सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। मृत जानवर सड़क किनारे पड़े रहने के कारण कुछ ही समय में सड़ने लगते हैं। इससे आसपास बदबू फैल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम को रात के समय निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।सड़क किनारे मृत जानवर पड़े होने से काफी दुर्गंध आती है। कई बार वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों को बीमारी फैलने का भी डर बना रहता है। - हर्षिता शर्मा, पर्यावरण प्रेमीअरावली और सड़क के आसपास पहले भी मृत जानवर फेंके जाते रहे हैं। इस समस्या को लेकर नगर निगम मानेसर को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। - सूरज रतौरी, मानेसरअगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो अरावली क्षेत्र में गंदगी और बढ़ेगी। इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। मृत जानवर फेंकने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जानी चाहिए। - मनमोहन नेगी, मानेसर