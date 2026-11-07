Gurugram News: पटाखों को लेकर प्रशासन की सख्ती जारी

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। जिले में पटाखों की बिक्री की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी जिला प्रशासन की सख्ती जारी है। डीसी उत्तम सिंह के निर्देश पर प्रशासन की अलग-अलग टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। पटाखों की बिक्री करते पाए जाने वाले विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। शनिवार को भी प्रशासन की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के साथ वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सीएक्यूएम (सीएक्यूएम) के निर्देशों के तहत लागू वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था की भी निगरानी तेज कर दी है। नियमों का उल्लंघन कर कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने वाले संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं प्रतिबंधित समय में पटाखों की बिक्री होती दिखाई दे या कोई संस्थान वर्क फ्रॉम होम के निर्देशों का उल्लंघन करता मिले तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें। इसके लिए डायल 112 और जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम नंबर 928979048 पर शिकायत की जा सकती है। प्रशासन का कहना है कि प्राप्त शिकायतों पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।