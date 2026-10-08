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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Achal Rao becomes RWA President of DLF The Primus for the third time.

Gurugram News: अचल राव तीसरी बार बने डीएलएफ द प्राइमस के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष

Thu, 08 Oct 2026 06:31 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 06:31 PM IST
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Achal Rao becomes RWA President of DLF The Primus for the third time.
फोटो-
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गुरुग्राम। सेक्टर-82ए स्थित डीएलएफ द प्राइमस में आयोजित आरडब्ल्यूए चुनाव में अचल राव और उनकी टीम ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। सर्वसम्मति से अचल राव को अध्यक्ष, कृष्ण कुमार गुप्ता को उपाध्यक्ष, वनिता सखुजा को महासचिव, दिशा कामथन को संयुक्त सचिव और उमंग जैन को कोषाध्यक्ष चुना गया। चुनाव के दौरान सोसाइटी के लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मानेसर के वार्ड-18 के पार्षद दिनेश यादव, जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह राव, समाजसेवी देवेंद्र यादव, पाम गार्डन आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि सुनील और वाटिका से सुभाष समेत अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद
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