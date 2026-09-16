Gurugram News: 69 लाख की साइबर ठगी में बैंक खाता उपलब्ध कराने वाला आरोपी गिरफ्तार

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर 69 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में साइबर क्राइम थाना वेस्ट की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बिजनौर, उत्तर प्रदेश के दुर्गा विहार कॉलोनी निवासी पुलकित भारद्वाज के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे मंगलवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया।पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 25 अगस्त 2026 को साइबर क्राइम थाना वेस्ट में शिकायत देकर करीब 69 लाख रुपये की धोखाधड़ी की जानकारी दी थी। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ठगी की रकम में से सात लाख रुपये पुलकित के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे।पुलकित ने एसआर एंटरप्राइजेज के नाम से बैंक खाता खुलवाया था और इसे एक अन्य आरोपी को पांच फीसदी कमीशन के बदले उपलब्ध कराया था। इसी खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम हासिल करने के लिए किया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने ठगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी।पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।