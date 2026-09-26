Gurugram News: भगवान परशुराम चौक पर बनोगा गोलचक्कर

अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। न्यू गुरुग्राम के सेक्टर-108/106 मास्टर रोड पर स्थित भगवान परशुराम चौक पर गोल चक्कर बनाने का काम शुरू हो गया है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की ओर से सड़क को बेहतर करने के साथ यहां चौक का निर्माण कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ सड़क हादसों की आशंका को कम करना है।जीएमडीए की ओर से सड़क के सुधार कार्य के तहत चौराहे पर गोल चक्कर का निर्माण कराया जा रहा है। गोल चक्कर होने से इस मार्ग पर आने-जाने वाले वाहनों को निर्धारित दिशा में आवाजाही की सुविधा मिलेगी। इससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित होने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र में बढ़ती आवाजाही को देखते हुए सड़क की स्थिति सुधारने के साथ यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौक पर ट्रैफिक लाइट लगी हुईं हैं लेकिन चालकों की लापरवाही के कारण हादसे होते हैं। कई बार लोग जल्दबाजी चौक पार करने में हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में जीएमडीए चौक पर गोल चक्कर बनाकर पौधरोपण कराने जा रहा है। इससे वाहनों की सीधी टक्कर नहीं हो सकेगी। जीएमडीए के एसई जगदीश कुमार ने बताया कि चौक पर गोल चक्कर बनाने का काम कराया जा रहा है। इससे यातायात को बेहतर करने में मदद मिलेगी।