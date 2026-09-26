फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   A roundabout will be constructed at Bhagwan Parshuram Chowk.

Gurugram News: भगवान परशुराम चौक पर बनोगा गोलचक्कर

Sat, 26 Sep 2026 07:32 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 07:32 PM IST
विज्ञापन
A roundabout will be constructed at Bhagwan Parshuram Chowk.
हादसों पर अंकुश लगाने के लिए जीएमडीए ने शुरू कराया काम
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। न्यू गुरुग्राम के सेक्टर-108/106 मास्टर रोड पर स्थित भगवान परशुराम चौक पर गोल चक्कर बनाने का काम शुरू हो गया है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की ओर से सड़क को बेहतर करने के साथ यहां चौक का निर्माण कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ सड़क हादसों की आशंका को कम करना है।

जीएमडीए की ओर से सड़क के सुधार कार्य के तहत चौराहे पर गोल चक्कर का निर्माण कराया जा रहा है। गोल चक्कर होने से इस मार्ग पर आने-जाने वाले वाहनों को निर्धारित दिशा में आवाजाही की सुविधा मिलेगी। इससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित होने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र में बढ़ती आवाजाही को देखते हुए सड़क की स्थिति सुधारने के साथ यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौक पर ट्रैफिक लाइट लगी हुईं हैं लेकिन चालकों की लापरवाही के कारण हादसे होते हैं। कई बार लोग जल्दबाजी चौक पार करने में हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में जीएमडीए चौक पर गोल चक्कर बनाकर पौधरोपण कराने जा रहा है। इससे वाहनों की सीधी टक्कर नहीं हो सकेगी। जीएमडीए के एसई जगदीश कुमार ने बताया कि चौक पर गोल चक्कर बनाने का काम कराया जा रहा है। इससे यातायात को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed