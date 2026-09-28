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Gurugram News: बांस गांव से भांगरौला तक बनेगी नई आरएमसी सड़क

Mon, 28 Sep 2026 04:51 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 04:51 PM IST
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A new RMC road will be constructed from Bans Gaon to Bhangarola.
सड़क के दोनों तरफ नालों का निर्माण भी शुरू किया गया
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नंबर गेम - 2 करोड़ 38 लाख खर्च करेगा
संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। नगर निगम मानेसर की ओर से बांस गांव से भांगरौला तक सड़क को पक्का करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस सड़क को आरएमसी (रेडी मिक्स कंक्रीट) से बनाया जाएगा। सड़क बनाने के काम पर नगर निगम करीब 2 करोड़ 38 लाख रुपये खर्च करेगा।

नगर निगम की ओर से सड़क का काम शुरू कर दिया गया है। इससे पहले सड़क के दोनों तरफ नालों का निर्माण भी शुरू किया गया था। सड़क के दोनों ओर आरएमसी नाले बनाए जा रहे हैं। इन नालों के निर्माण पर करीब 1 करोड़ 97 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। नालों के बनने से बारिश के पानी की निकासी में भी मदद मिलेगी।
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इस दौरान सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीन यादव, डिप्टी मेयर रीमा चौहान, वार्ड पार्षद कंवरपाल चौहान और गांव के लोग भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों की मौजूदगी में सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर ने नारियल फोड़कर कार्य का शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने बताया कि बांस गांव से भांगरौला जाने वाली सड़क लंबे समय से खराब है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने और सड़क की हालत खराब होने के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। खासकर बारिश के दिनों में लोगों की दिक्कत और बढ़ जाती है। सड़क बनने के बाद गांव के लोगों के साथ-साथ रोजाना इस रास्ते से आने-जाने वाले वाहन चालकों को भी सुविधा मिलेगी। वहीं, सड़क के दोनों ओर नालों के निर्माण से बारिश के पानी की निकासी बेहतर होने की उम्मीद है।
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बांस गांव से भांगरौला तक सड़क काफी समय से खराब थी। इससे ग्रामीणों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। अब नगर निगम की ओर से सड़क को आरएमसी से बनाया जा रहा है। सड़क के साथ नालों का निर्माण भी किया जा रहा है। सड़क और नाले बनने के बाद लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी और बारिश के दौरान पानी जमा होने की समस्या भी कम होगी। -कंवरपाल चौहान, पार्षद, नगर निगम मानेसर
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