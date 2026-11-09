Gurugram News: आरडी सिटी और बाबा कनाला चौक पर बनेगा फ्लाईओवर व अंडरपास

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की सेक्टर-43/44 और सेक्टर-52/52ए (आरडी सिटी) जंक्शन पर फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने की योजना है। वहीं, न्यू गुरुग्राम के सेक्टर-86/87 और 90/91 चौक पर फ्लाईओवर निर्माण की संभावनाएं तलाशने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है।जीएमडीए की योजना के तहत सेक्टर-43/44 और सेक्टर-52/52ए जंक्शन पर छह लेन का फ्लाईओवर और अंडरपास बनाया जाएगा। इफ्को चौक से एसपीआर की ओर जाने वाले वाहनों के लिए अंडरपास और गोल्फ कोर्स रोड से गुरुग्राम-सोहना हाईवे की ओर जाने वाले वाहनों के लिए फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव है। फ्लाईओवर को कन्हई चौक तक उतारने की योजना है। सलाहकार एजेंसी इस परियोजना का सर्वे पूरा कर चुकी है। दोनों निर्माण कार्यों पर करीब 140 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। डीपीआर को अंतिम रूप देने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।न्यू गुरुग्राम में सेक्टर-86/87 और 90/91 चौक (बाबा कनाला चौक) पर भी जाम की समस्या दूर करने के लिए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने की योजना है। जीएमडीए ने फ्लाईओवर निर्माण की संभावनाओं का आकलन करने के लिए एक एजेंसी से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करानी शुरू की है। योजना के अनुसार, द्वारका एक्सप्रेसवे से मानेसर की ओर जाने वाले वाहनों के लिए फ्लाईओवर और दिल्ली-जयपुर हाईवे से पटौदी रोड की ओर जाने वाले वाहनों के लिए अंडरपास का विकल्प रखा गया है। हालांकि, पहले फ्लाईओवर निर्माण की योजना है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में यातायात सर्वे समेत अन्य तकनीकी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। जीएमडीए के मुख्य अभियंता प्रवीन चौधरी ने बताया कि दोनों योजनाओं को सिरे चढ़ाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि दो फ्लाईओवर व एक अंडरपास निर्माण कार्य जल्द शुरू होंगे। इसे लेकर जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है।जीएमडीए मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पर सेक्टर-85/86 और 89/90 चौक (दादी सती चौक) पर भी फ्लाईओवर का निर्माण कराने जा रहा है। इस परियोजना को मुख्यमंत्री से मंजूरी मिल चुकी है। निर्माण कार्य ग्रैप प्रतिबंध हटने के बाद शुरू किया जाएगा। दादी सती चौक के आगे सेक्टर-86/86 और 90/91 चौक पड़ता है, जहां फ्लाईओवर निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कराया जा रहा है। वहीं, मिलेनियम सिटी सेंटर के पास जेड चौक पर अंडरपास और आंबेडकर चौक पर फ्लाई ओवर निर्माण होना है। दोनों पर कार्य ग्रैप प्रतिबंध हटने के बाद शुरू किया जाएगा।