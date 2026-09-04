फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   A felicitation ceremony will be held on September 7 to mark Sardar Patel's 150th birth anniversary.

Gurugram News: सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सात सितंबर को होगा सम्मान समारोह

Fri, 04 Sep 2026 07:44 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 07:44 PM IST
विज्ञापन
A felicitation ceremony will be held on September 7 to mark Sardar Patel's 150th birth anniversary.
- रियल हीरो अवार्ड से समाज के कर्मयोगियों को किया जाएगा सम्मानित, शिक्षकों को भी मिलेगा सम्मान
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सात सितंबर को सेक्टर-71 स्थित सीडी इंटरनेशनल स्कूल में मेगा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से रीइग्नाइट इंडिया फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मयोगियों को रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षक दिवस के मद्देनजर विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी सम्मान मिलेगा। फाउंडेशन की संस्थापिका पुष्पा गौड़ ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य पटेल के विचारों को युवाओं तक पहुंचाना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक करना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed