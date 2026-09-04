Gurugram News: सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सात सितंबर को होगा सम्मान समारोह

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अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सात सितंबर को सेक्टर-71 स्थित सीडी इंटरनेशनल स्कूल में मेगा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से रीइग्नाइट इंडिया फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मयोगियों को रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षक दिवस के मद्देनजर विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी सम्मान मिलेगा। फाउंडेशन की संस्थापिका पुष्पा गौड़ ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य पटेल के विचारों को युवाओं तक पहुंचाना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक करना है।

- रियल हीरो अवार्ड से समाज के कर्मयोगियों को किया जाएगा सम्मानित, शिक्षकों को भी मिलेगा सम्मान