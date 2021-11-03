Gurugram News: सोहना में पानी के छह हजार अवैध कनेक्शन

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ललित जिंदलसोहना। सोहना शहरी क्षेत्र में करीब छह हजार अवैध पानी कनेक्शन हैं, जिससे सरकार को बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा है। जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने इन अवैध कनेक्शनों को वैध करने के लिए घर-घर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अब तक करीब 400 कनेक्शनों को वैध किया जा चुका है। यह अभियान अगले मार्च तक जारी रहेगा।शहरी क्षेत्र की आधी आबादी मुफ्त में पानी का उपयोग कर रही है। इससे सरकार को भारी राजस्व की हानि हो रही है। विभाग ने ऐसे अवैध कनेक्शन धारकों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। विभागीय कर्मचारी लोगों के घरों में पहुंचकर अवैध कनेक्शनों को वैध करने में जुटे हुए हैं। जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के जेई कन्हैया लाल ने बताया कि सरकार के आदेश पर यह अभियान चलाया जा रहा है।सोहना शहरी क्षेत्र की अनुमानित आबादी 47 हजार 518 है। क्षेत्र में करीब 5700 वैध पानी के कनेक्शन हैं। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 6100 हो गई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, शहरी क्षेत्र में लगभग छह हजार अवैध पानी के कनेक्शन हैं। ये कनेक्शन वर्षों से बिना शुल्क के पानी का उपयोग कर रहे हैं।पानी उपभोक्ता अपने अवैध कनेक्शनों को मार्च माह तक वैध करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही 1550 रुपये की फीस और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 10 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जाती है। इसके लिए विभाग ने नौ बूस्टर और चार ट्यूबवेल स्थापित किए हैं। पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए शहरी क्षेत्र को चार जोन में बांटा गया है।