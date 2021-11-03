फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   6,000 illegal water connections in Sohna

Gurugram News: सोहना में पानी के छह हजार अवैध कनेक्शन

Thu, 03 Sep 2026 12:19 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
6,000 illegal water connections in Sohna
सरकार को बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा, विभाग ने 400 को किया वैध, मार्च तक चलेगा अभियान
विज्ञापन




ललित जिंदल
सोहना। सोहना शहरी क्षेत्र में करीब छह हजार अवैध पानी कनेक्शन हैं, जिससे सरकार को बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा है। जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने इन अवैध कनेक्शनों को वैध करने के लिए घर-घर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अब तक करीब 400 कनेक्शनों को वैध किया जा चुका है। यह अभियान अगले मार्च तक जारी रहेगा।
शहरी क्षेत्र की आधी आबादी मुफ्त में पानी का उपयोग कर रही है। इससे सरकार को भारी राजस्व की हानि हो रही है। विभाग ने ऐसे अवैध कनेक्शन धारकों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। विभागीय कर्मचारी लोगों के घरों में पहुंचकर अवैध कनेक्शनों को वैध करने में जुटे हुए हैं। जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के जेई कन्हैया लाल ने बताया कि सरकार के आदेश पर यह अभियान चलाया जा रहा है।
विज्ञापन

अवैध कनेक्शनों की स्थिति
सोहना शहरी क्षेत्र की अनुमानित आबादी 47 हजार 518 है। क्षेत्र में करीब 5700 वैध पानी के कनेक्शन हैं। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 6100 हो गई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, शहरी क्षेत्र में लगभग छह हजार अवैध पानी के कनेक्शन हैं। ये कनेक्शन वर्षों से बिना शुल्क के पानी का उपयोग कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


वैध करने की प्रक्रिया और आपूर्ति
पानी उपभोक्ता अपने अवैध कनेक्शनों को मार्च माह तक वैध करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही 1550 रुपये की फीस और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 10 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जाती है। इसके लिए विभाग ने नौ बूस्टर और चार ट्यूबवेल स्थापित किए हैं। पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए शहरी क्षेत्र को चार जोन में बांटा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed