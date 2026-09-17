Gurugram News: देवीलाल स्टेडियम के सामने एंट्री पॉइंट 200 मीटर आगे होगा शिफ्ट

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-पीक ऑवर्स में दोनों ओर से वाहनों के आने से बनता है बॉटलनेक

गुरुग्राम। राजीव चौक पर लगने वाले जाम से राहत के लिए एनएचएआई ने सोहना एलिवेटेड रोड के एंट्री पॉइंट को शिफ्ट करने की योजना बनाई है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम के सामने बने एंट्री पॉइंट को सोहना की ओर करीब 200 मीटर आगे किया जाएगा। इससे एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बीच दूरी बढ़ेगी और वाहनों को पर्याप्त जगह मिल सकेगी। यातायात निरीक्षक करण सिंह की मॉनिटरिंग में सामने आया कि एक ही स्थान पर एंट्री और एग्जिट होने से पीक ऑवर्स में वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। गुरुग्राम से सोहना जाने वाले वाहनों और अंडरपास से निकलने वाले वाहनों के आमने-सामने आने से जाम लगता है। एनएचएआई के साइट इंजीनियर कुलदीप ने बताया कि यातायात पुलिस से पत्र मिला है। टीम मौके का निरीक्षण करेगी। इसके बाद दोनों पॉइंट के बीच दूरी तय की जाएगी। ब्यूरो



-एंट्री-एग्जिट पॉइंट अलग होने से राजीव चौक के जाम से मिलेगी राहत