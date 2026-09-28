फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   18 players from the Inter-Centre Yoga team clinch medals.

Gurugram News: अंतर सेंटर योग में 18 खिलाड़ियों का पदक पर कब्जा

Mon, 28 Sep 2026 11:48 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
18 players from the Inter-Centre Yoga team clinch medals.
ट्रेडिशनल इवेंट के विजेता और उपविजेता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में करेंगे प्रतिनिधित्व
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। जिला खेल विभाग ने सोमवार को नेहरू स्टेडियम में जिला स्तरीय अंतर सेंटर योग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने ट्रेडिशनल योग इवेंट में हिस्सा लिया। इसमें 150 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से 18 खिलाड़ियों ने पदक हासिल किया। खिलाड़ियों ने योग की विभिन्न मुद्राओं और आसनों का प्रदर्शन कर प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता के लिए किया गया।

बालक वर्ग के 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग के ट्रेडिशनल इवेंट में पीयूष ने पहला, यश ने दूसरा और कृष्ण ने तीसरा स्थान हासिल किया। 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग में दक्ष प्रथम, राजीव द्वितीय और गौरव तृतीय रहे। 18 से 28 वर्ष आयु वर्ग में जीतू ने पहला, दीपक ने दूसरा और शिवम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन


बालिका वर्ग के 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग में रानिया राय प्रथम, अनुष्का द्वितीय और काव्या तृतीय स्थान पर रहीं। 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग में संजना ने पहला, मिष्टी ने दूसरा और जानवी ने तीसरा स्थान हासिल किया। 18 से 28 वर्ष आयु वर्ग में भूमि प्रथम, मुस्कान द्वितीय और मुस्कान यादव तृतीय रहीं। जिला खेल अधिकारी आरती कोहली और योग सहायक अजीत सोलंकी ने बताया कि प्रतियोगिता में ट्रेडिशनल इवेंट के विभिन्न आयु वर्गों में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed