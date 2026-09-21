Delhi NCR News: नेहरू प्लेस में जीएसटी जागरूकता कैंप
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 07:03 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 07:03 PM IST
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नई दिल्ली। नेहरू प्लेस में सोमवार को जीएसटी पंजीकरण और संग्रह को लेकर जागरूकता कैंप लगाया गया। इसमें व्यापारियों को पंजीकरण प्रक्रिया, रिटर्न दाखिल करने और समय पर कर जमा करने की जानकारी दी गई।
जीएसटी वार्ड-89 के सुपरिंटेंडेंट और इंस्पेक्टर ने व्यापारियों से नियमों का पालन करने और कारोबारी लेनदेन का सही रिकॉर्ड रखने को कहा। व्यापारियों ने जीएसटी से जुड़े सवाल रखे, जिनका अधिकारियों ने जवाब दिया। इसमें ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महिंद्रा अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी सरवन सिंह, उपाध्यक्ष केएस ओसवाल और कोषाध्यक्ष शांतिलाल मौजूद रहे। संवाद
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जीएसटी वार्ड-89 के सुपरिंटेंडेंट और इंस्पेक्टर ने व्यापारियों से नियमों का पालन करने और कारोबारी लेनदेन का सही रिकॉर्ड रखने को कहा। व्यापारियों ने जीएसटी से जुड़े सवाल रखे, जिनका अधिकारियों ने जवाब दिया। इसमें ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महिंद्रा अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी सरवन सिंह, उपाध्यक्ष केएस ओसवाल और कोषाध्यक्ष शांतिलाल मौजूद रहे। संवाद
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