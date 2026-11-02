दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-2 लागू: पार्किंग महंगी, होटलों में तंदूर के इस्तेमाल पर पाबंदी; जानें और क्या रोक लगी
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए फिर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत डीजल जनरेटर और तंदूर में कोयले पर पाबंदी रहेगी।
विस्तार
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर में आई तेज बढ़ोतरी के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का चरण-2 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कई सख्त कदम उठाए हैं।
उठाये गए ये कदम
ग्रैप- 2 के अंतर्गत कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसमें होटल, रेस्तरां और ढाबों में तंदूर का उपयोग भी शामिल है। निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। बिजली के लिए जनरेटर पर पाबंदी और आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर का इस्तेमाल न करने जैसे उपायों को सख्ती से लागू करने को कहा है।
सड़कों की सफाई और छिड़काव
एनसीआर की सड़कों पर धूल कम करने के लिए नागरिक निकायों (सिविल बॉडीज) ने मैकेनिकल स्वीपिंग (यांत्रिक सफाई) और डस्ट सप्रेसेंट (धूल रोकने वाले एजेंट) के साथ पानी का छिड़काव तेज कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन करें और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
जहांगीरपुरी में एक्यूआई 428
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जहांगीरपुरी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 428 दर्ज किया गया। वहीं, रोहिणी में यह 396 रहा। कई अन्य इलाकों में भी हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार और यातायात पुलिस ने जांच अभियान तेज कर दिया है।
कहां कितना एक्यूआई?
सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, अलीपुर में एक्यूआई 375, विवेक विहार में 370, नरेला में 363 और चांदनी चौक में 358 दर्ज किया गया। अक्षरधाम और आईटीओ में यह 349-349, जेएनयू स्टेडियम में 343 तथा इंडिया गेट और जनपथ के आसपास 335 रहा। वहीं, बुराड़ी में एक्यूआई 308, आया नगर में 276, आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर 263 और आनंद विहार में 242 दर्ज किया गया।
पीयूसी उल्लंघन पर 566 चालान
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार, एक नवंबर को दिल्ली में 14,930 वाहनों की जांच की गई। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर 566 चालान किए गए। इसके अलावा 300 निर्माण स्थलों का निरीक्षण भी किया गया।
714 वाहन दिल्ली की सीमा से लौटाए
दिल्ली यातायात पुलिस ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत लागू प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक नवंबर को विशेष अभियान चलाया। पुलिस के मुताबिक, रात 12 बजे से रात आठ बजे तक 7,279 वाहनों की जांच की गई। इनमें से 714 वाहनों को दिल्ली की सीमा से वापस भेज दिया गया, जबकि 38 वाहन जब्त किए गए और 10 के चालान किए गए। प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यातायात पुलिस ने पड़ोसी जिलों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। दिल्ली की सीमाओं पर सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और रेडियो के माध्यम से भी लोगों को नियमों की जानकारी दी जा रही है।