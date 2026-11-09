Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi clash between two groups in Dabri knives used extensively six injured

दिल्ली: डाबड़ी में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष, जमकर चले चाकू; छह घायल, हिस्ट्रीशीटर नवाब की हालत गंभीर

Mon, 09 Nov 2026 10:54 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Mon, 09 Nov 2026 10:54 PM IST
सार

जांच में पता चला कि विवाद शाम करीब 4:30 बजे जेजे कॉलोनी निवासी ललित के भाई मदन और नवाब के बीच कहासुनी से शुरू हुआ था। इसके बाद दोनों के बीच मारपीट होने लगी। कुछ ही देर में नवाब के साथी भी वहां पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए।

विज्ञापन
Delhi clash between two groups in Dabri knives used extensively six injured
डाबरी में खूनी संघर्ष - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली के डाबड़ी इलाके की जेजे कॉलोनी में रविवार शाम दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान चाकूबाजी और मारपीट में करीब छह लोग घायल हो गए। घायलों में हिस्ट्रीशीटर नवाब (25) की हालत गंभीर है। उसे बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा गया है। घटना के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

विज्ञापन


डीसीपी द्वारका के अनुसार, झड़प में दो परिवारों के लोग शामिल हैं, जो आसपास ही रहते हैं। घटना का कोई सांप्रदायिक कोण नहीं है। पुलिस को शाम 4:22 बजे पीसीआर कॉल मिली थी। सूचना मिलते ही एसएचओ डाबड़ी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां 40 से 50 लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस को नवाब घायल अवस्था में मिला।
विज्ञापन


मदन और नवाब के बीच कहासुनी से शुरू हुआ विवाद
जांच में पता चला कि विवाद शाम करीब 4:30 बजे जेजे कॉलोनी निवासी ललित के भाई मदन और नवाब के बीच कहासुनी से शुरू हुआ था। इसके बाद दोनों के बीच मारपीट होने लगी। कुछ ही देर में नवाब के साथी भी वहां पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान करीब छह लोग घायल हो गए। घायलों को डीडीयू और आईजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घायलों के बयान दर्ज कर मामले में संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed