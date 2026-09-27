Ghaziabad News: फार्म हाउस के रोशनदान में फंसा मिला युवक का शव
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:23 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:23 AM IST
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मोदीनगर। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर एसआरएम शिक्षण संस्थान के समीप स्थित एक फार्म हाउस के रोशनदान में शुक्रवार रात एक युवक का शव फंसा मिला। आशंका है कि युवक चोरी के इरादे से रोशनदान के सहारे फार्म हाउस में घुसा और वहां से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी।
एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि शुक्रवार रात एसआरएम शिक्षण संस्थान के समीप सारस्वत फार्म हाउस के बाथरूम के रोशनदान में एक युवक का शव फंसा होने की सूचना मिली। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को खींचकर रोशनदान से बाहर निकाला। पुलिस ने आशंका जताई कि युवक ने चोरी करने के इरादे से रोशनदान के सहारे फार्म हाउस में घुसने का प्रयास किया और वहां से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर करंट लगने से उसकी मौत हो गई। एसीपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है।
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एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि शुक्रवार रात एसआरएम शिक्षण संस्थान के समीप सारस्वत फार्म हाउस के बाथरूम के रोशनदान में एक युवक का शव फंसा होने की सूचना मिली। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को खींचकर रोशनदान से बाहर निकाला। पुलिस ने आशंका जताई कि युवक ने चोरी करने के इरादे से रोशनदान के सहारे फार्म हाउस में घुसने का प्रयास किया और वहां से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर करंट लगने से उसकी मौत हो गई। एसीपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है।
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