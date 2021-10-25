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Ghaziabad News: रंजिश में घर के बाहर बैठे युवक पर फायरिंग का आरोप

Sun, 13 Sep 2026 01:04 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:04 AM IST
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Youth sitting outside his home allegedly fired upon due to a personal feud.
मोदीनगर। निवाड़ी थानाक्षेत्र के गांव पूठरी में पुरानी रंजिश में शुक्रवार रात घर के बाहर बैठे नकुल पर फायरिंग कर दी। गांव पूठरी निवासी नकुल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कुछ दबंग उनसे रंजिश रखते हैं और इसी कारण बीती 30 अगस्त को निवाड़ी से लौटते समय उन पर जानलेवा किया था। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। अब कई दिन से आरोपी उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। शुक्रवार रात करीब नौ बजे वह अपने घर के बाहर बैठे थे। आरोप है कि इसी दौरान बाइक सवार दो नकाबपोश हमलावरों ने जान लेने की नियत से उन पर फायरिंग कर दी। उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस मामले की गहराई से जांच करने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
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