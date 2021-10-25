Ghaziabad News: ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत, शिनाख्त नहीं
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:34 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:34 AM IST
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मसूरी। मसूरी थानाक्षेत्र में सोमवार शाम गंगनहर रेलवे पुल के पास ट्रेन की चपेट में आने से 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हालांकि उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि 14 सितंबर की शाम लगभग सात बजे घटना की सूचना मिली थी। यह हादसा मसूरी (डासना) रेलवे स्टेशन लाइन के खंभा नंबर 126 का 5/7 के पास हुआ। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। शव गंगनहर रेलवे पुल के पास लाइन पर क्षत-विक्षत हालत में पड़ा मिला और उसकी पहचान करने का प्रयास किया।
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