Ghaziabad News: लकड़ी के गोदाम पास शराब पीने से रोका तो युवक पर हमला
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:25 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:25 AM IST
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मुरादनगर। नाले की पटरी पर लकड़ी के गोदाम के पास शराब पीने से मना करने पर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपियों ने लोहे की रॉड, पंच और तमंचे की बट से उसकी पिटाई की। बीच-बचाव करने आए दोस्त पर भी हमला हुआ।
शीतलपुरी निवासी फुरकान ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि उसका चचेरा भाई मोनू कच्ची सराय में रहता है। मोनू नाले की पटरी पर लकड़ी का गोदाम चलाता है। 21 सितंबर की रात करीब साढ़े आठ बजे गोदाम के पास अरबाज, शहजाद और रिहान समेत कुछ लोग शराब पी रहे थे। मोनू ने उन्हें वहां शराब पीने से मना किया। इसके बाद आरोपियों ने मोनू के साथ मारपीट शुरू कर दी।
आरोपियों ने लोहे की रॉड, पंच और तमंचे की बट से मोनू पर हमला किया। मोनू का दोस्त नफीस उसे बचाने पहुंचा तो उस पर भी हमला हुआ। परिजन मोनू को लहूलुहान हालत में पाकर पहले सीएचसी और फिर संजयनगर के सरकारी अस्पताल ले गए। गंभीर हालत के कारण मोनू का उपचार अब मोदीनगर के निजी अस्पताल में चल रहा है। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि अरबाज, शहजाद, रिहान और अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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शीतलपुरी निवासी फुरकान ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि उसका चचेरा भाई मोनू कच्ची सराय में रहता है। मोनू नाले की पटरी पर लकड़ी का गोदाम चलाता है। 21 सितंबर की रात करीब साढ़े आठ बजे गोदाम के पास अरबाज, शहजाद और रिहान समेत कुछ लोग शराब पी रहे थे। मोनू ने उन्हें वहां शराब पीने से मना किया। इसके बाद आरोपियों ने मोनू के साथ मारपीट शुरू कर दी।
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आरोपियों ने लोहे की रॉड, पंच और तमंचे की बट से मोनू पर हमला किया। मोनू का दोस्त नफीस उसे बचाने पहुंचा तो उस पर भी हमला हुआ। परिजन मोनू को लहूलुहान हालत में पाकर पहले सीएचसी और फिर संजयनगर के सरकारी अस्पताल ले गए। गंभीर हालत के कारण मोनू का उपचार अब मोदीनगर के निजी अस्पताल में चल रहा है। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि अरबाज, शहजाद, रिहान और अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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