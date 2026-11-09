गाजियाबाद: पुरानी रंजिश में युवक पर डंडों से हमला, तमाशबीन बने रहे लोग; घटना का वीडियो वायरल

गाजियाबाद के मोदीनगर की विजयनगर कॉलोनी में आरोपियों ने पुरानी रंजिश में युवक पर डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों ने युवक को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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विजयनगर कॉलोनी निवासी हरेंद्र के अनुसार, कुछ दबंग किसी बात को लेकर उससे रंजिश रखते हैं। आरोपी रविवार रात एक बार फिर हरेंद्र को गाली गलौंज करने लगे। आरोपियों ने हरेंद्र को घेर लिया और उसे डंडे से बुरी तरह पीट दिया। मौके पर जमा लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी हरेंद्र को बचाने का प्रयास नहीं किया। आरोपियों ने पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हरेंद्र ने थाने में घटना की तहरीर दी। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।