Ghaziabad News: एक वर्ष पहले बना था एक्स अकाउंट, धमाके के साढ़े चार घंटे बाद की पोस्ट

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अगस्त 2025 में बना अकाउंट, सालभर में सिर्फ एक पोस्टअतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध राजकरण नैय्यर के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि वीडियो पोस्ट करने वाला एक्स अकाउंट अगस्त 2025 में बनाया गया था। इस पर शुक्रवार से पहले कोई पोस्ट नहीं की गई थी। पुलिस अकाउंट बनाने की जगह और उसे संचालित करने वाले व्यक्ति की पहचान करने में जुटी है। इसके लिए आईपी एड्रेस की जांच की जा रही है। वीपीएन के इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियां भी डिजिटल गतिविधियों की पड़ताल कर रही हैं। देर रात तक अकाउंट सक्रिय था। इस अकाउंट में महज 18 फॉलोअर हैं, शनिवार सुबह तक इनकी संख्या 11 थी।वीडियो में महिला का नाम लेकर दिया संदेशवीडियो में चेहरा ढके युवक ने उमद नाम की एक महिला का जिक्र किया है। उसे अपनी प्रेमिका बताते हुए युवक ने परेशान न होने की बात कही है। वीडियो में युवक ने कार्रवाई के बाद हालात और खराब होने की बात भी कही है। जांच एजेंसियां वीडियो में लिए गए महिला के नाम की पहचान करने के साथ यह भी देख रही हैं कि कहीं यह किसी कोडवर्ड के रूप में तो इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरे वीडियो की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है।