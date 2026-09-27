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Ghaziabad News: रिफंड के नाम पर महिला से 83,618 रुपये की साइबर ठगी

Sun, 27 Sep 2026 02:21 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:21 AM IST
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Woman defrauded cyber scam under the pretext of a refund
लोनी। चिरोड़ी क्षेत्र की एक महिला इंस्टाग्राम पर साड़ी खरीदने के बाद साइबर ठगी का शिकार हो गई। जालसाजों ने रिफंड के नाम पर महिला से क्यूआर कोड मंगवाया और अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिये उसके बैंक खाते से 83,618 रुपये निकाल लिए। पीड़िता की शिकायत पर लोनी थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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मोक्षधाम मंदिर, चिरोड़ी निवासी मधु ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने तीन सितंबर को इंस्टाग्राम पर साड़ी खरीदने का ऑर्डर किया था। अकाउंट पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिये उसकी बातचीत हुई। पांच दिन बाद साड़ी नहीं पहुंची तो उसने दिए गए नंबर पर संपर्क किया। जालसाजों ने ऑर्डर निरस्त होने और रकम वापस किए जाने की बात कही।
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इसके बाद आरोपियों ने रिफंड के नाम पर महिला से क्यूआर कोड मांगा। महिला ने क्यूआर कोड भेज दिया। कुछ देर बाद तकनीकी समस्या बताकर दूसरे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क किया गया और बताए गए तरीके से प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया। इसके बाद उसके बैंक खाते से लगातार रकम कटने लगी।
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पीड़िता के अनुसार, करीब छह बार में उसके खाते से कुल 83,618 रुपये निकाल लिए गए। महिला ने लेनदेन से संबंधित जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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