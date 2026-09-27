Ghaziabad News: रिफंड के नाम पर महिला से 83,618 रुपये की साइबर ठगी

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मोक्षधाम मंदिर, चिरोड़ी निवासी मधु ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने तीन सितंबर को इंस्टाग्राम पर साड़ी खरीदने का ऑर्डर किया था। अकाउंट पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिये उसकी बातचीत हुई। पांच दिन बाद साड़ी नहीं पहुंची तो उसने दिए गए नंबर पर संपर्क किया। जालसाजों ने ऑर्डर निरस्त होने और रकम वापस किए जाने की बात कही।इसके बाद आरोपियों ने रिफंड के नाम पर महिला से क्यूआर कोड मांगा। महिला ने क्यूआर कोड भेज दिया। कुछ देर बाद तकनीकी समस्या बताकर दूसरे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क किया गया और बताए गए तरीके से प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया। इसके बाद उसके बैंक खाते से लगातार रकम कटने लगी।पीड़िता के अनुसार, करीब छह बार में उसके खाते से कुल 83,618 रुपये निकाल लिए गए। महिला ने लेनदेन से संबंधित जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।