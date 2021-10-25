Ghaziabad News: रिटायर्ड सीबीआई जज के बैंक खाते से 75 हजार रुपये निकाले

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शिकायत के अनुसार, पीड़ित को पांच नवंबर को उस समय घटना की जानकारी हुई, जब उन्होंने अपना बैग खोला तो उसमें एसबीआई का एटीएम कार्ड गायब मिला। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट की जांच करने पर पता चला कि 27 अक्तूबर से चार नवंबर के बीच प्रतापगढ़ और लखनऊ के विभिन्न एटीएम से करीब 10 बार में 75 हजार रुपये निकाल लिए गए।पीड़ित ने घटना की जानकारी एसबीआई की लोहिया नगर स्थित गाजियाबाद शाखा को दी। इसके बाद बैंक ने उनका खाता और चोरी हुआ एटीएम कार्ड स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि रिटायर्ड सीबीआई जज बृजेश कुमार पांडेय की लिखित शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस एटीएम बूथों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।