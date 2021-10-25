Ghaziabad News: मोबाइल फोन हैक कर खाते से निकाले 97 हजार रुपये

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मोदीनगर। शिवपुरी कॉलोनी निवासी प्रवीण कुमार के मोबाइल फोन को हैक करके खाते से साइबर ठगों ने 97 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने मामले की बृहस्पतिवार को पुलिस से शिकायत की। पीड़ित ने ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कुछ समय पहले उनका मोबाइल हैक हो गया था। इसके बाद साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते से अलग-अलग माध्यम से करीब 97 हजार रुपये निकाल लिए। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।