Ghaziabad News: मोबाइल फोन हैक कर खाते से निकाले 97 हजार रुपये
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:08 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
मोदीनगर। शिवपुरी कॉलोनी निवासी प्रवीण कुमार के मोबाइल फोन को हैक करके खाते से साइबर ठगों ने 97 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने मामले की बृहस्पतिवार को पुलिस से शिकायत की। पीड़ित ने ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कुछ समय पहले उनका मोबाइल हैक हो गया था। इसके बाद साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते से अलग-अलग माध्यम से करीब 97 हजार रुपये निकाल लिए। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन