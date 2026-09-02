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Ghaziabad News: गौतमबुद्धनगर व बुलंदशहर मंडलीय बास्केटबाल में विजेता टीम को मिला सम्मान

Wed, 02 Sep 2026 01:54 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:54 AM IST
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Winning team honored at the Gautam Buddha Nagar and Bulandshahr divisional basketball tournament.

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गाजियाबाद। जीटी रोड स्थित श्री सनातन धर्म इंटर कॉलेज में सोमवार को शुरू हुई दो दिवसीय मंडलीय बास्केटबाल प्रतियोगिता के दूसरे दिन गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो मैच जीते। प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 व अंडर-19 के कई मुकाबले खेले गए। अंडर-14 आयु वर्ग में गौतमबुद्धनगर की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि बुलंदशहर की टीम उपविजेता रही। अंडर-17 वर्ग में बुलंदशहर ने पहला स्थान प्राप्त किया और गौतमबुद्धनगर की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं, अंडर-19 आयु वर्ग में गौतमबुद्धनगर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया, जबकि बुलंदशहर की टीम को दूसरा स्थान मिला। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।
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