Ghaziabad News: उत्तराखंड पैंथर्स बनी एचएमवी आईपीएल सीजन 12 की चैंपियन

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रोरिंग टाइगर्स की टीम 19.5 ओवर में 120 रन बनाकर आउट हो गई। चंदन खंडूजा ने सर्वाधिक 28 रन बनाए, जबकि वीआर प्रताप और कार्तिक ने 17-17 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तराखंड पैंथर्स को राहुल गुसाईं ने तेज शुरुआत दिलाई।विनोद पांडे ने 24 रन बनाकर उनका साथ दिया। पैंथर्स ने 12.4 ओवर में चार विकेट खोकर 124 रन बनाए और छह विकेट से मुकाबला जीत लिया। रोरिंग टाइगर्स की ओर से हंसराज ने तीन विकेट लिए। शानदार गेंदबाजी के लिए तरुण नेगी को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।