Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Uninterrupted power supply to be ensured during Diwali; teams on standby

Hapur News: दिवाली पर मिलेगी निर्बाध बिजली, टीमें मुस्तैद

Sat, 07 Nov 2026 10:58 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 10:58 PM IST
विज्ञापन
Uninterrupted power supply to be ensured during Diwali; teams on standby
हापुड़। दिवाली के त्योहार पर जिले को 24 घंटे बिजली मिलेगी। शासन ने दिवाली पर निर्बाध आपूर्ति के आदेश दिए हैं। बिजली विभाग ने इसके लिए व्यापक तैयारियां की हैं।
विज्ञापन

बिजलीघरों पर रात्रिचर गैंग सहित अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। 24 घंटे अवर अभियंताओं की निगरानी भी रहेगी। नियंत्रण कक्ष से बढ़ी मांग के अनुसार आपूर्ति का कोड जारी किया गया है। यह कोड भैयादूज तक प्रभावी रहेगा, इस दौरान बिजली नहीं काटी जा सकेगी। जिले के सभी 53 उपकेंद्रों के अवर अभियंता और एसडीओ को कड़े निर्देश दिए गए हैं। ट्रांसफार्मर और लाइनों की निगरानी के लिए अलग से टीम बनाई गई है। यह टीम तेज रिसाव या लाइन में खराबी की सूचना पर तत्काल उसे ठीक करेगी। जिले में रोस्टिंग और ब्रेकडाउन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
विज्ञापन

बिजली आपूर्ति से संबंधित परेशानी होने पर 24 घंटे नियंत्रण कक्ष खुला रहेगा। उपभोक्ता 1912 नंबर पर फोन कर सकते हैं। अधिशासी अभियंता गढ़ डिवीजन के लिए 9193319860 पर शिकायत की जा सकेगी। हापुड़ डिवीजन के लिए 9193319901 और पिलखुवा डिवीजन के लिए 9193319810 नंबर जारी किए गए हैं। अधीक्षण अभियंता सुभाष चंद्र ने निर्बाध बिजली आपूर्ति की पुष्टि की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed