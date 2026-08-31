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Ghaziabad News: नौ स्थानों पर चिह्नित हुई सी एंड डी वेस्ट सेंटर की जमीन

Mon, 31 Aug 2026 01:21 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:21 AM IST
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Land for C&D waste centers identified at nine locations
साहिबाबाद। निर्माण और ध्वस्तीकरण से निकलने वाले मलबे के निस्तारण को लेकर नगर निगम ने शहर में सी एंड डी वेस्ट कलेक्शन सेंटर विकसित करने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए नगर निगम के संपत्ति विभाग ने पांच जोन में जमीन चिह्नित कर ली है। उपलब्ध कराए गए भूमि विवरण के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर नौ भूखंडों को चिह्नित किया गया है, जिनमें कई भूखंड 200 से 1000 वर्गमीटर तक के हैं। हालांकि निगम की योजना सात कलेक्शन सेंटर बनाने की है, इसलिए अंतिम स्थानों का चयन निर्माण से पहले किया जाएगा।
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एन के चौधरी मुख्य अभियंता निर्माण विभाग ने बताया कि कविनगर जोन में नासिरपुर में करीब 500 वर्गमीटर जमीन चिह्नित की गई है। सिटी जोन में सिहानी क्षेत्र में 300 और 250 वर्गमीटर के दो स्थान प्रस्तावित हैं। मोहननगर जोन में अर्थला मेट्रो के निकट करीब 1000 वर्गमीटर और करहेड़ा बिजलीघर के सामने 500 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध कराई गई है। वहीं वसुंधरा जोन में अर्थला क्षेत्र में 240 वर्गमीटर और मोदीनगर-कनावनी क्षेत्र में एलिवेटेड रोड के नीचे करीब 300 वर्गमीटर भूमि चिह्नित है। वहीं विजयनगर जोन में डूंडाहेड़ा क्षेत्र में करीब 300 वर्गमीटर जमीन और शास्त्री नगर नाले के पास एक अन्य भूमि को चिह्नित किया गया है। उन्होंने बताया कि भूमि चिह्नित होने के बाद अब निर्माण विभाग को कलेक्शन सेंटर तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इन्हें करीब 20 दिनों में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। सेंटर शुरू होने के बाद भवन निर्माण और ध्वस्तीकरण से निकलने वाले मलबे को निर्धारित स्थान पर जमा कराया जाएगा। इससे सड़कों, नालियों और खाली भूखंडों में मलबा डाले जाने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
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