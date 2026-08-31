गाजियाबाद में फिल्टर बनाने वाली फैक्टरी में आग: कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया काबू, कोई जनहानि नहीं

गाजियाबाद में ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार दोपहर वाहनों के फिल्टर बनाने वाली एक फैक्टरी में आग लगी। फैक्टरी की तीसरी मंजिल पर बने तीन शेड आग की चपेट में आ गए। आग लगने से फैक्टरी में अफरा-तफरी मच गई।

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कर्मचारियों ने फैक्टरी के उपकरणों से आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि, कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। आसपास के लोगों ने धुआं उठता देख दमकल विभाग को सूचना दी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि दोपहर करीब 12:36 बजे आग की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग हरकत में आया। ट्रॉनिका सिटी से तीन, साहिबाबाद से दो और वैशाली से दो फायर टेंडर भेजे गए। इसके अतिरिक्त, खेकड़ा, बागपत से भी एक फायर टेंडर मौके पर पहुंचा। कुल आठ फायर टेंडरों ने आग बुझाने का काम किया।दमकल कर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। इस दौरान आग को फैलने से रोका गया। अग्निशमन दल ने त्वरित कार्रवाई कर बड़े नुकसान को टाला। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, यह एक राहत भरी खबर है।यह फैक्टरी दिल्ली के मॉडल टाउन निवासी अंकित गुप्ता की बताई गई है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। दमकल विभाग इसकी जांच कर रहा है। आग से हुए नुकसान का आकलन अभी बाकी है।