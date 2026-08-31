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Ghaziabad News: दुकान पर बैठी महिला से चेन छीनने वाला बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

Mon, 31 Aug 2026 01:21 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:21 AM IST
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Miscreant who snatched chain from woman at shop arrested in encounter
लोनी। दुकान के बाहर बैठी महिला के गले से चेन छीनने वाले बदमाश को स्वाट टीम ग्रामीण जोन और लोनी थाना पुलिस ने रविवार रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ लोनी के निठौरा अंडरपास के पास हुई। आरोपी के कब्जे से तमंचा, खोखा व जिंदा कारतूस, चोरी की बाइक, 16 हजार रुपये और मुथूट फाइनेंस की एक पर्ची बरामद हुई है।
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एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि निठौरा अंडरपास के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि छिनैती की घटना में शामिल आरोपी बाइक से निठौरा की ओर से आ रहे हैं। पुलिस ने बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने बाइक मोड़कर तेज गति से भागना शुरू कर दिया। पीछा करने के दौरान उनकी बाइक फिसल गई। इसी दौरान एक आरोपी ने तमंचे से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
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पूछताछ में घायल आरोपी ने अपना नाम मो. आसिफ (35) निवासी सुल्तान नगर, मुस्तफाबाद, लोनी बताया। आरोपी ने बताया कि 23 अगस्त की रात सितारा मस्जिद रोड स्थित परचून की दुकान पर बैठी महिला के गले से उसने अपने साथी दानिश के साथ मिलकर चेन छीनी थी। वारदात में उसके हिस्से में 40 हजार रुपये आए थे, जिनमें से खर्च के बाद 16 हजार रुपये बचे थे। पुलिस फरार साथी की तलाश कर रही है।
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