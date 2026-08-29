Ghaziabad News: धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, दो युवक गिरफ्तार

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एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। लोनी-गाजियाबाद रोड पर जुलूस के दौरान एक युवक ने लोनी तिराहा स्थित दुर्गा मंदिर के पास वीडियो बनाई थी। आरोप है कि बाद में वीडियो में हनुमान मूर्ति के सामने का दृश्य रखते हुए आपत्तिजनक गीत जोड़ा गया और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। इसके बाद मुस्तफाबाद निवासी समर और जेड को गिरफ्तार किया गया है।

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लोनी। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दो युवकों को लोनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों युवकों ने ईद-उल-मिलाद के अवसर पर निकाले गए जुलूस की एक वीडियो में कथित तौर पर बदलाव कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया था।