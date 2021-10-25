फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Two recovery agents arrested for holding a borrower hostage and demanding extortion money.

Ghaziabad News: दो रिकवरी एजेंटों ने कर्जदार को बंधक बनाकर मांगी रंगदारी, गिरफ्तार

Thu, 17 Sep 2026 12:53 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:53 AM IST
विज्ञापन
Two recovery agents arrested for holding a borrower hostage and demanding extortion money.

विज्ञापन

गाजियाबाद। वेवसिटी थाना पुलिस ने एक युवक को बंधक बनाकर एक लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में दो रिकवरी एजेंटों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक अन्य युवक को भी अवैध हथियार रखने और रिकवरी एजेंटों को धमकाने के आरोप में पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि घटना 15 सितंबर 2026 को लालकुआं क्षेत्र में हुई थी। रिकवरी एजेंटों ने एक बाइक सवार अलहेज और उसके साथी अमन अजमेरी को रोका। उन्होंने मोटरसाइकिल की किस्त जमा न होने की बात कही। इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। अलहेज ने कथित तौर पर पिस्टल निकालकर एजेंटों को धमकाया। भीड़ जुटने पर अलहेज और अमन भागने लगे। एजेंटों ने अलहेज को पकड़ लिया, जबकि अमन भाग गया। एजेंटों ने अलहेज को अपनी गाड़ी में बैठाकर कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। उन्होंने अलहेज के भाई अबू सलीम को फोन कर उसे छोड़ने के बदले एक लाख रुपये की मांग की।
विज्ञापन




पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

अबू सलीम ने इसकी रिकॉर्डिंग पुलिस को उपलब्ध कराई और तहरीर दी तो पुलिस ने रिकवरी एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दीपक यादव और प्रिंस यादव को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उन्होंने लालच में आकर अलहेज के भाई से पैसे मांगे थे। अलहेज को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ थाने लाया गया था, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed