Ghaziabad News: रिश्तों की दरार में बुझ गईं दो जिंदगियां

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पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रीति पिछले कुछ समय से पति सोनू के कथित अवैध संबंधों को लेकर मानसिक रूप से परेशान थीं। बताया जा रहा है कि सोनू के मोबाइल फोन में मौजूद व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की चैट को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। कई बार यह विवाद इतना बढ़ जाता था कि घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता था। जानकारी के मुताबिक, घटना वाले दिन परिवार बालाजी के दर्शन करके लौटा था। शाम को घर पहुंचने के बाद सोनू, प्रीति और उसकी मां के बीच जमकर कहासुनी हुई। विवाद की आवाजें सुनकर आसपास के फ्लैट और मकानों में रहने वाले लोग भी मौके पर पहुंच गए थे।पुलिस की शुरुआती जांच में पति-पत्नी और तीसरे व्यक्ति से जुड़े विवाद की बात सामने आई है। हिरासत में लिए गए सोनू से पूछताछ के दौरान भी कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जो वैवाहिक रिश्तों में चल रही खटास की ओर इशारा करते हैं। सूत्रों के अनुसार, झगड़े के दौरान सोनू ने प्रीति से मायके चले जाने और यहां तक कि मर जाने जैसी बातें भी कही थीं। इन बातों ने प्रीति को गहरे स्तर पर आहत किया था। फिलहाल पुलिस आत्महत्या और हत्या, दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। जांचकर्ताओं को इस बात पर भी संदेह है कि कहीं पत्नी और बेटी की हत्या के बाद आरोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर बालकनी के रास्ते नीचे उतरने की कोशिश तो नहीं की। पुलिस के अनुसार फ्लैट की बालकनी का गेट खुला मिला था, जिससे संदेह और गहरा गया है।एक ओर दो साल की मासूम की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है, वहीं दूसरी ओर यह घटना रिश्तों में बढ़ते अविश्वास और संवादहीनता के खतरनाक परिणामों की ओर भी इशारा कर रही है। अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस दर्दनाक रहस्य से पर्दा उठा सकती हैं।बालाजी से घूमकर आया था परिवार, भाई ने दिए थे दवा के रुपयेपुलिस जांच में सामने आया कि तीन दिन पहले पूरा परिवार सास, पति, ननंद, प्रीति व उनकी बेटी बालाजी दर्शन करने के लिए गए थे। इससे पहले सोनू का भाई मोनू निवासी देहरादून घर पर आया था। उसने उन्हें दवा लेने के लिए भाई को पांच हजार रुपये भी दिए थे।फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांचघटना स्थल पर खोड़ा पुलिस के अलावा एसीपी इंदिरापुरम, डीसीपी ट्रांस हिंडन ऋजुल, डीसीपी हेडक्वार्टर और फॉरेंसिक टीम पहुंची थी। टीम ने पूरे क्राइम सीन की जांच की। इसमें उन्होंने पंखे से लेकर जमीन तक की दूरी नापी। साथ ही नीले ड्रम की ऊंचाई भी नापी। सिलिंडर बांधने वाली रस्सी के लोहे के कुंडे को भी सील किया गया है।पति के मोबाइल की कॉल डिटेल और चैट खंगाल रही पुलिस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने पति सोनू के मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और सोशल मीडिया चैट की पड़ताल शुरू कर दी है। जांचकर्ता यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि घटना से पहले उसकी किन लोगों से बातचीत हुई थी। पुलिस को उम्मीद है कि डिजिटल साक्ष्यों से मामले की गुत्थी सुलझाने में अहम सुराग मिल सकते हैं।