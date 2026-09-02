Ghaziabad News: रुपये के लेनदेन को लेकर होटल में दो पक्ष भिड़े, जमकर लात घूसे चले

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पुलिस के अनुसार, होटल संचालक व उसके पार्टनर ने अलीगढ़ में एक होटल साझे में खोला था। इसमें हुए नफे नुकसान को लेकर सोमवार की रात दोनों की बुलंदशहर रोड स्थित नाहरी दरबार होटल में बैठक हो रही थी। बैठक में दोनों पक्षों के और भी लोग शामिल थे। बैठक में बातचीत के दौरान दोनों में कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और उनमें जमकर लात घूसे चले। इस दौरान होटल में अफरातफरी मच गई। एक पक्ष के लोगों पर होटल में तोडफ़ोड़ करने का भी आरोप है। होटल में झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को देख सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से दोनों पक्षों के दो लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस उन्हें कोतवाली ले गई। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मंगलवार को यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया।सीओ अनीता चौहान ने बताया कि झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के दो लोगों को हिरासत में ले लिया था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हालांकि दोनों ही पक्षों की तरफ से पुलिस को अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।