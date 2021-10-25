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Ghaziabad News: दो दावे, एक मौत... उलझी गुत्थी

Sat, 07 Nov 2026 01:18 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:18 AM IST
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Two claims, one death... a tangled mystery

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गाजियाबाद। आरकेजीआईटी हॉस्टल में बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र हर्ष सिसोदिया की मौत को लेकर दो अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। पिता अरविंद सिसोदिया ने कॉलेज प्रबंधन को लिखित शिकायत में सात-आठ छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पांच नवंबर को हुई रैगिंग से परेशान होकर ही उनके बेटे ने छठी मंजिल से कूदकर जान दी।

वहीं कॉलेज प्रबंधन का दावा कुछ और है। डीन छात्र कल्याण एचजी गर्ग के मुताबिक, छात्र शुक्रवार को एक साथी के साथ कार में बाहर गया था, जहां कार से हादसा हो गया था। पुलिस के आने पर छात्र को शनिवार सुबह 10 बजे गुलधर चौकी लेकर जाना था। परिवार को भी सूचना दे दी गई थी। इसी बीच यह हादसा हो गया।
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पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि परिजनों ने न तो पोस्टमार्टम कराया और न ही कोई तहरीर दी है। इसके बावजूद टीम गठित कर जांच कराई जाएगी। प्रबंधन ने भी उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया है।
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