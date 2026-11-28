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मुख्य अग्निशमन अधिकारी सौरभ सिंह के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 5:15 बजे ट्रक के खाई में गिरने की सूचना मिली। कोतवाली फायर स्टेशन से फायर टैंकर और क्विक रिस्पांस व्हीकल मौके पर भेजे गए। दमकलकर्मियों ने देखा कि चालक केबिन में बुरी तरह फंसा हुआ है। कंबीटूल समेत अन्य रेस्क्यू उपकरणों और हाइड्रोलिक मशीनों से उसे निकालने का प्रयास किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने भी रेस्क्यू में सहयोग किया। काफी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकालकर एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया।एसीपी वेव सिटी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि ट्रक में धान लदा था और चालक अजब सिंह तथा परिचालक सतीश बुलंदशहर से दिल्ली जा रहे थे। घटना के दौरान परिचालक सतीश केबिन में सो रहा था, जबकि चालक अजब सिंह ट्रक चला रहा था। आईएमएस कॉलेज से थोड़ा आगे पहुंचते ही ट्रक अनियंत्रित होकर पहले दाईं ओर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के डिवाइडर से टकराया। इसके बाद एनएच-9 की बाउंड्री तोड़ते हुए केबिन खाई में जा गिरा और कंटेनर दीवार पर झूल गया। परिचालक ने केबिन से कूदकर जान बचाई, लेकिन चालक अंदर ही फंस गया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने भी उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।मृतक की पहचान बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव गेभा निवासी अजब सिंह के रूप में हुई है, जबकि हेल्पर सतीश पुत्र मेघ सिंह बुलंदशहर के राधानगर बाईपास का रहने वाला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसीपी ने बताया कि अभी परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।