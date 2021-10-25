फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Truck hits two cars on Delhi-Dehradun Expressway; vehicles damaged.

Ghaziabad News: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने दो कारों को मारी टक्कर, क्षतिग्रस्त

Sat, 10 Oct 2026 02:07 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Truck hits two cars on Delhi-Dehradun Expressway; vehicles damaged.
लोनी। ट्रोनिका सिटी थानाक्षेत्र में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को सोनू ढाबे के पास तीन वाहन टकरा गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि हादसे में दो कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू कराई। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे मंडोला स्थित आवास विकास क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर सोनू ढाबे के पास हादसा हुआ। बागपत से दिल्ली जा रही एमजी हेक्टर कार और फ्रॉन्क्स सोनू ढाबे के पास मुड़ रही थी। उसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने दोनों कारों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस कंट्रोल रूम से दुर्घटना की सूचना मिलने पर ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसीपी ने बताया कि क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात संचालन कराया गया है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed