Ghaziabad News: घर ले जाकर बंधक बनाया और किया जानलेवा हमला
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:15 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:15 AM IST
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मोदीनगर। संतपुरा कॉलोनी निवासी हर्ष गुप्ता ने कॉलोनी के दो सगे भाईयों पर घर बुलाकर बंधक बनाकर पीटने और जाने से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि बीते शुक्रवार को वह घर के पास पूर्व में बैठे थे। आरोप है कि तउसी दौरान कॉलोनी निवासी अंकुश वर्मा पहुंचा और काम के बहाने अपने घर ले गया। आरोप है कि घर पहुंचने पर अंकुश और उसके भाई शिवम ने उनको कमरे में बंधक बना लिया। इसके बाद कमरे की लाइट बंद कर लात-घूंसों से पिटाई शुरू कर दी। आरोप है कि धारदार हथियार से सिर पर वार कर जानलेवा कर घायल कर दिया गया। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह उन्हें आरोपियों से छुड़ाया। उनके सिर में सात टांके लगे हैं। हर्ष ने अस्पताल से लौटने पर बृहस्पतिवार को घटना की तहरीर दी। एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि अंकुश और शिवम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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