Ghaziabad News: ब्रिक्स सम्मेलन के चलते बॉर्डर पर रही कड़ी सुरक्षा
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:42 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:42 AM IST
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साहिबाबाद। दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर गाजियाबाद के दिल्ली से सटे बॉर्डर इलाकों में शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। पुलिस ने प्रमुख सीमावर्ती मार्गों और प्रवेश बिंदुओं पर चौकसी बढ़ाते हुए वाहनों की सघन जांच की। साथ ही बॉर्डर के पास बने होटल, बस अड्डे, मॉल व मेट्रो स्टेशन आदि को लेकर पुलिस अलर्ट मोड़ पर रही। हालांकि चेकिंग के दौरान ट्रैफिक भी धीमा रहा। ट्रांस हिंडन के प्रभारी डीसीपी धवल जयसवाल ने बताया कि बॉर्डर से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों की जांच की और चालकों से गंतव्य व यात्रा के संबंध में जानकारी ली। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस टीमों को प्रमुख मार्गों पर तैनात किया गया था। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए पुलिस ने दिल्ली से लगते इलाकों में चौकसी बढ़ाई है।
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