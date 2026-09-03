Ghaziabad News: किसान हत्याकांड में तीन और आरोपी गिरफ्तार

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कन्नौजा गांव में 30 अगस्त की शाम नाम के आगे ‘भाई’ न लगाने को लेकर सोनू शर्मा और अंकित शर्मा के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान लाठी-डंडों और तलवार से एक-दूसरे पर हमला किया गया। संघर्ष में अंकित शर्मा के चाचा किसान देवेंद्र शर्मा की मौत हो गई थी। वहीं अंकित, मनीष और सचिन गंभीर रूप से घायल हुए थे।एसीपी ने बताया कि बुधवार को पुलिस ने कन्नौजा निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू, दीपु त्यागी और मोहित उर्फ छोटा को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर तलवार, हथौड़ानुमा बारूद वाली रॉड और सरिया बरामद किया गया है। इससे पहले सोमवार रात पुलिस ने कार्तिक शर्मा उर्फ सोनू, शोएब और प्रिंस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।