ट्रक ने तीन भाइयों को कुचला: दो ने तोड़ा दम, एक लड़ रहा जिंदगी की जंग; अब कौन करेगा दिनेश का कच्चा घर पक्का?

तीन को ट्रक ने रौंदा

जब वह जीटी रोड पर दादू पॉटरी के पास पहुंचे तभी पीछे से ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें वह तीनों गिर गए। इसमें ट्रक तीनों को रौंदता हुआ आगे निकल गया। राहगीरों ने शोर मचाया और ट्रक को रोक लिया। चालक ट्रक छोड़कर वहां से भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को जटिया अस्पताल पहुंचाया। जहां पर हीरालाल को मृत घोषित कर दिया। दिनेश और जयपाल को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जहां से परिजन दिनेश और जयपाल को लेकर कैलाश अस्पताल पहुंचे। जहां थोड़ी देर उपचार के बाद दिनेश को भी मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, जयपाल का उपचार शुरू कर दिया गया। सूचना पर सीओ शोभित कुमार अत्री कैलाश अस्पताल पहुंचे। जहां परिजनों से जानकारी ली।