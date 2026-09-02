गाजियाबाद में तीन लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा: मोबाइल और अवैध हथियार बरामद, लूट का सामान भी जब्त

गाजियाबाद में मसूरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान तीन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल, दो अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान सूबे (28) पुत्र रामेश्वर के रूप में हुई। वह बड़का आरिफपुर, मसूरी का निवासी है। विशाल (27) पुत्र पदमसिंह जलालपुर रोड, मुरादनगर का रहने वाला है। आकाश (25) पुत्र सुन्दर कुम्हारों वाली गली, मुरादनगर का निवासी है। एसीपी मसूरी सुनील कुमार के अनुसार पुलिस टीम 1 सितंबर मंगलवार शाम नाहल झाल गंगनहर पटरी पर चेकिंग कर रही थी। मुखबिर ने सूचना दी कि 29 अगस्त की मोबाइल लूट में शामिल आरोपी चितौड़ा पुल की तरफ आ रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक सवार तीनों युवकों को रोक लिया। भागने की कोशिश कर रहे तीनों को पुलिस टीम ने मौके पर ही दबोच लिया।

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बरामदगी और पहचान

सूबे की तलाशी में एक अवैध 315 बोर का तमंचा और कारतूस मिला। विशाल से एक 12 बोर का अवैध तमंचा और दो कारतूस बरामद हुए। आकाश की तलाशी में लूटा हुआ वीवो मोबाइल फोन मिला। घटना में इस्तेमाल स्पलेंडर बाइक के वैध दस्तावेज नहीं थे। जांच में पाया गया कि बाइक गौतमबुद्ध नगर के ओमप्रकाश की है। विज्ञापन



लूट की वारदात और कानूनी कार्रवाई

आरोपियों ने राहगीरों से मोबाइल छीनने और लूट की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। वे अपनी सुरक्षा और डराने-धमकाने के लिए तमंचे रखते थे। 29 अगस्त की रात चितौड़ा पुल के पास वसीम और सालिम से तमंचे के बल पर मोबाइल लूटा गया था। आरोपी लूटे गए वीवो मोबाइल को बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने उन्हें बीएनएस की धारा 317(2), 3(5) और 3/25 आर्म्स एक्ट में चालान किया। फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक का चालान धारा 207 एमवी एक्ट में भी हुआ। पुलिस उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। सूबे की तलाशी में एक अवैध 315 बोर का तमंचा और कारतूस मिला। विशाल से एक 12 बोर का अवैध तमंचा और दो कारतूस बरामद हुए। आकाश की तलाशी में लूटा हुआ वीवो मोबाइल फोन मिला। घटना में इस्तेमाल स्पलेंडर बाइक के वैध दस्तावेज नहीं थे। जांच में पाया गया कि बाइक गौतमबुद्ध नगर के ओमप्रकाश की है।आरोपियों ने राहगीरों से मोबाइल छीनने और लूट की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। वे अपनी सुरक्षा और डराने-धमकाने के लिए तमंचे रखते थे। 29 अगस्त की रात चितौड़ा पुल के पास वसीम और सालिम से तमंचे के बल पर मोबाइल लूटा गया था। आरोपी लूटे गए वीवो मोबाइल को बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने उन्हें बीएनएस की धारा 317(2), 3(5) और 3/25 आर्म्स एक्ट में चालान किया। फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक का चालान धारा 207 एमवी एक्ट में भी हुआ। पुलिस उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है।

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