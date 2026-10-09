गाजियाबाद: घर के सामने अतिक्रमण के विरोध में आत्मदाह की धमकी, पेट्रोल लेकर छज्जे पर खड़ा हुआ शख्स
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Akash Dubey Updated Fri, 09 Oct 2026 03:46 PM IST
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यूपी के गाजियाबाद जिले में राकेश मार्ग स्थित श्याम विहार की गली नंबर-2 में एक व्यक्ति घर के सामने अतिक्रमण का विरोध कर रहा है। वह पेट्रोल की बोतल लेकर खुद को आग लगाने की धमकी दे रहा है। जीडीए अधिकारियों ने आज आने का वादा किया था, पर कोई नहीं आया।
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