Ghaziabad News: प्रबंध निदेशक ने विद्युत उपकेंद्रों और कॉरपोरेट बिल्डिंग का किया औचक निरीक्षण
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:34 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:34 AM IST
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साहिबाबाद। आगामी त्योहारों को देखते हुए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने शनिवार को वसुंधरा क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। अनुरक्षण माह के तहत उन्होंने सेक्टर-7, सेक्टर-8 और सेक्टर-10 स्थित विभिन्न विद्युत उपकेंद्रों का निरीक्षण कर बिजली व्यवस्था और रखरखाव कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को विद्युत उपकरणों के रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान एमडी ने पावर ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर, विद्युत लाइनों और अन्य उपकरणों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पावर ट्रांसफार्मरों का रखरखाव निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार ही कराया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि अनुरक्षण माह के दौरान ट्रांसफार्मरों की मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि आने वाले त्योहारों में उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति मिल सके।
कॉर्पोरेट बिल्डिंग का भी लिया जायजा
एमडी ने सेक्टर-7 में निर्माणाधीन कॉर्पोरेट बिल्डिंग का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हुए इसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सेक्टर-7 स्थित एंटी-थैफ्ट थाने का निरीक्षण किया। यहां रजिस्टर-4 में दर्ज एफआईआर की समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी त्योहारों से पहले बिजली व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त किया जाए। संवाद
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निरीक्षण के दौरान एमडी ने पावर ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर, विद्युत लाइनों और अन्य उपकरणों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पावर ट्रांसफार्मरों का रखरखाव निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार ही कराया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि अनुरक्षण माह के दौरान ट्रांसफार्मरों की मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि आने वाले त्योहारों में उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति मिल सके।
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कॉर्पोरेट बिल्डिंग का भी लिया जायजा
एमडी ने सेक्टर-7 में निर्माणाधीन कॉर्पोरेट बिल्डिंग का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हुए इसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सेक्टर-7 स्थित एंटी-थैफ्ट थाने का निरीक्षण किया। यहां रजिस्टर-4 में दर्ज एफआईआर की समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी त्योहारों से पहले बिजली व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त किया जाए। संवाद
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