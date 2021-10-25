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Ghaziabad News: टशनबाजी में ट्यूशन जा रहे छात्र पर धारदार हथियार से हमला, केस दर्ज

Thu, 05 Nov 2026 01:03 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:03 AM IST
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Student heading to tuition while showing off attacked with a sharp-edged weapon; case registered
मोदीनगर। नगर के तिबड़ा रोड रेलवे क्रॉसिंग के समीप आरोपियों ने टशनबाजी में ट्यूशन जा रहे छात्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल छात्र को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज की है। नगर की आलोक पार्क कॉलोनी निवासी प्रवीन सिंहल की शिकायत के अनुसार उनका बेटा भादेश सिंहल तिबड़ा रोड स्थित कोचिंग सेंटर पर ट्यूशन के लिए जाता है। भादेश तीन दिन पहले कोचिंग सेंटर जा रहा था। आरोप है कि भादेश जैसे ही तिबड़ा रोड रेलवे क्रॉसिंग के समीप पहुंचा तभी आरोपियों ने टशनबाजी में गाली गलौज करते हुए उस पर धारदार हथियार और बेल्ट से हमला कर दिया। उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। आरोपियों ने पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि तहरीर के अनुसार अर्श तोमर व उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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