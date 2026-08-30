Ghaziabad News: घर से 80 हजार रुपये चोरी, बेटा हिरासत में

विज्ञापन

एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि कांशीराम काॅलोनी में निवासी महिला ने ने शनिवार सुबह पुलिस को चोरी की सूचना दी थी। आरोप है कि चोर 80 हजार रुपये, सोने और चांदी के जेवर चोरी करके ले गए। घटना शुक्रवार की रात को हुई है और शनिवार सुबह जागने पर चोरी का पता चला। एसीपी ने बताया कि शिकायतकर्ता के घर के सामने समेत आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के बाद जांच की गई। शिकायतकर्ता के बेटे को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली है। उसकी निशानदेही पर रुपये भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने महिला के बेटे को हिरासत में लिया तो अब वह शिकायत वापस लेने की बात कह रही है। हालांकि चोरी की तहरीर नहीं मिली है। उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी।