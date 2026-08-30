Ghaziabad News: पीएनबी की शाखा में लगी आग, सामान जला

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एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि शुक्रवार रात करीब सवा 11 बजे बैंक में आग लगने की सूचना मिली थी। वह थाना प्रभारी हरेंद्र मलिक और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। बैंक के मुख्य दरवाजे पर ताले लगे होने के कारण मैनेजर को मौके पर बुलाया गया। ताले खुलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया।बैंक के अंदर धुआं भरा हुआ था। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों की मदद से करीब आधे घंटे में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। एसीपी ने बताया कि शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आशंका है कि बिजली के कुछ उपकरण चालू रह गए होंगे या तारों में खराबी के कारण आग लगी होगी। आग से बैंक में रखा कुछ सामान और अन्य सामग्री क्षतिग्रस्त हुई है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है।