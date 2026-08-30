Ghaziabad News: हॉकी के जिलास्तरीय ट्रायल में सात खिलाड़ी हुए चयनित
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:07 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:07 AM IST
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गाजियाबाद। महामाया स्पोर्टस स्टेडियम में शनिवार को हुए जिलास्तरीय पुरुष हॉकी ट्रायल में सात खिलाड़ियों का चयन हुआ। जिला क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के उपलक्ष्य में अयोध्या में होने वाली प्रदेशीय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल हुए। इसमें 12 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और प्रदर्शन करते हुए कृष्णा, रवि कुमार राम, अहद सैफी, आदित्य कपाड़िया, हर्ष, अंशु पाल व अयान खान का चयन हुआ। कोच नदीम अहमद ने बताया कि यह सभी चयनित खिलाड़ी 31 अगस्त को मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्टस स्टेडियम में होने वाले मंडलीय ट्रायल में भाग लेंगे।
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