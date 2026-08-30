Ghaziabad News: ट्रोनिका सिटी में दो सड़क हादसों में चार घायल

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दूसरे हादसे में युवक अस्पताल में

बागपत के भगवानपुर गांव के अंकित जैन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से उतरते समय आवास विकास कट के पास एक कार से टकरा गए। टक्कर से अंकित के सिर में चोट आई, लेकिन उन्होंने हेलमेट पहना था। कार चालक मौके से फरार हो गया। अंकित को दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि मामलों की जांच की जा रही है। विज्ञापन

दूसरे हादसे में युवक अस्पताल मेंबागपत के भगवानपुर गांव के अंकित जैन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से उतरते समय आवास विकास कट के पास एक कार से टकरा गए। टक्कर से अंकित के सिर में चोट आई, लेकिन उन्होंने हेलमेट पहना था। कार चालक मौके से फरार हो गया। अंकित को दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि मामलों की जांच की जा रही है।

लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के आवास विकास के पास दो अलग-अलग सड़क हादसों में चार लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस दोनों मामलों में फरार कार चालकों की तलाश कर रही है। पहले हादसे में मेरठ के रसूलपुर गांव की हिमांशी अपने पति महेश कुमार और पांच साल की बेटी ईवा के साथ घायल हुईं। वे पावी सादकपुर गांव में भाई को राखी बांधकर लौट रहे थे। शाम करीब छह बजे आवास विकास कट के पास एक कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।