Ghaziabad News: दरोगा की पत्नी से कुंडल लूटने वाले दोनों लुटेरे मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक के पैर में गोली लगी
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:06 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:06 AM IST
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मोदीनगर। मोदीनगर पुलिस ने शुक्रवार रात मुठभेड़ के बाद दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक लुटेरे के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए कुंडल, तमंचा और बाइक बरामद की है।
एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि पुलिस शुक्रवार रात सीकरी-कलछीना रोड पर चेकिंग कर रही थी। बाइक पर दो संदिग्ध दिखे, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वे भाग निकले। इस दौरान बाइक गिर गई और दोनों पैदल भागने लगे। भागते हुए एक लुटेरे ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में एक के पैर में गोली लगी, दूसरे को पीछा कर पकड़ लिया गया।
पकड़े गए आरोपियों के नाम फारुख उर्फ छोटू और मोहम्मद हाशिम निवासी लिसाड़ी गेट, मेरठ बताए गए हैं। घायल फारुख है। पुलिस के अनुसार दोनों पर मेरठ और गाजियाबाद में छह से अधिक मामले दर्ज हैं।
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पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 21 अगस्त को कृष्णाकुंज कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी महिला शशिबाला से दोनों कानों के कुंडल लूटे थे। शशिबाला के पति जगपाल सिंह यूपी पुलिस में दरोगा हैं।
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एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि पुलिस शुक्रवार रात सीकरी-कलछीना रोड पर चेकिंग कर रही थी। बाइक पर दो संदिग्ध दिखे, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वे भाग निकले। इस दौरान बाइक गिर गई और दोनों पैदल भागने लगे। भागते हुए एक लुटेरे ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में एक के पैर में गोली लगी, दूसरे को पीछा कर पकड़ लिया गया।
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पकड़े गए आरोपियों के नाम फारुख उर्फ छोटू और मोहम्मद हाशिम निवासी लिसाड़ी गेट, मेरठ बताए गए हैं। घायल फारुख है। पुलिस के अनुसार दोनों पर मेरठ और गाजियाबाद में छह से अधिक मामले दर्ज हैं।
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पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 21 अगस्त को कृष्णाकुंज कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी महिला शशिबाला से दोनों कानों के कुंडल लूटे थे। शशिबाला के पति जगपाल सिंह यूपी पुलिस में दरोगा हैं।