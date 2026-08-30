Ghaziabad News: दरोगा की पत्नी से कुंडल लूटने वाले दोनों लुटेरे मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक के पैर में गोली लगी

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एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि पुलिस शुक्रवार रात सीकरी-कलछीना रोड पर चेकिंग कर रही थी। बाइक पर दो संदिग्ध दिखे, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वे भाग निकले। इस दौरान बाइक गिर गई और दोनों पैदल भागने लगे। भागते हुए एक लुटेरे ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में एक के पैर में गोली लगी, दूसरे को पीछा कर पकड़ लिया गया।पकड़े गए आरोपियों के नाम फारुख उर्फ छोटू और मोहम्मद हाशिम निवासी लिसाड़ी गेट, मेरठ बताए गए हैं। घायल फारुख है। पुलिस के अनुसार दोनों पर मेरठ और गाजियाबाद में छह से अधिक मामले दर्ज हैं।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 21 अगस्त को कृष्णाकुंज कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी महिला शशिबाला से दोनों कानों के कुंडल लूटे थे। शशिबाला के पति जगपाल सिंह यूपी पुलिस में दरोगा हैं।