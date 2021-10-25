Ghaziabad News: राज्यकर्मी साहित्यकारों को मिलेगा एक लाख का पुरस्कार, आवेदन मांगे

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गाजियाबाद। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की ओर से वर्ष 2026-27 के लिए राज्यकर्मी साहित्यकारों को एक-एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि के साथ सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए संस्था की ओर से 10 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। योजना के अंतर्गत अधिकतम 24 साहित्यकारों का चयन किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ गैर-हिंदी भाषी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पात्र राज्यकर्मी साहित्यकार भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सहित अन्य प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं। इच्छुक आवेदक संस्थान की वेबसाइट लिंक https://forms.gle/1hdhBWJb9zA3MM1UA पर आवेदन और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट छह प्रतियों में संबंधित पुस्तकों के साथ 17 नवंबर 2026 तक संस्थान के लखनऊ स्थित कार्यालय राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, कक्ष संख्या 119-बी, भूतल, निकट गेट संख्या-9, उत्तर प्रदेश सचिवालय, हजरतगंज में पहुंचाना अनिवार्य है।